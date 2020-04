Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich infolge der Corona-Krise massiv eingetrübt. Wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte, fiel der von ihr erhobene Indikator im April um 11,1 Punkte auf minus 22,7 Zähler. Damit werden die Tiefstände während der globalen Finanzkrise 2008/2009 fast erreicht. Analysten hatten einen Einbruch erwartet. Im Mittel wurde mit einem Absturz auf minus 20,0 Punkte gerechnet./bgf/jha/