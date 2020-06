Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Juni etwas erholt. Der entsprechende Indikator sei um 4,1 Punkte auf minus 14,7 Zähler gestiegen, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Volkswirte hatten im Mittel mit minus 15,0 Punkte gerechnet. Im Juni wurden in vielen Länder in der Corona-Krise getroffenen Beschränkungen gelockert.