Eurozone: Wachstum der Geldmenge beschleunigt sich

In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge im Februar überraschend beschleunigt. Die breit gefasste Geldmenge M3 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,5 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten wie im Monat zuvor mit einem Zuwachs um 5,2 Prozent gerechnet.