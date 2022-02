Die Wirtschaft der Eurozone ist am Jahresende 2021 moderat gewachsen. Die Wirtschaftsleistung (BIP) sei im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Im dritten Quartal waren die 19 Euroländer noch deutlich stärker um 2,3 Prozent gewachsen.