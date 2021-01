Eurozone: Wirtschaftsstimmung erholt sich trotz Corona-Beschränkungen

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember trotz der Einschränkungen durch den Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg um 2,7 Punkte auf 90,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten zwar mit einer Verbesserung gerechnet, waren aber nur von 89,8 Punkten ausgegangen. In der EU insgesamt war die Entwicklung ähnlich.