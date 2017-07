Exporte Grossbritanniens im Mai neuerlich eingebrochen

Mit einem Anstieg um 75,3 Prozent ist Zypern der Spitzenreiter - allerdings nur im relativen Vergleich, denn in absoluten Zahl bedeutet dies lediglich eine Erhöhung von 0,1 auf 0,2 Milliarden Euro an Ausfuhren. Den höchsten absoluten Wert erreichte Deutschland (45,2 Milliarden Euro), was einer Zunahme um 4,1 Prozent entspricht.

Insgesamt verzeichneten nur sieben EU-Länder schwächere Ausfuhren. Neben Slowakei und Grossbritannien waren dies Irland (-4,8 Prozent), Spanien (-2,0 Prozent), Polen (-1,4 Prozent), Lettland (-1,0 Prozent) und Niederlande (-0,5 Prozent)./jep/ths/cs/APA/jsl

(AWP)