Exportindikator deutet auf Erholung hin

Anfang August lag der Exportindikator von Euler Hermes mit -0,54 Punkten zwar noch um 0,5 Punkten unter dem langjährigen Durchschnitt, er übertraf aber das im April gemessene Tief von -2,6 Punkten klar. Nach einem beispiellosen Kollaps im Frühling zeichne sich nun eine Erholung ab, schreibt der Spezialist für Kreditversicherungen am Dienstag.

Die Experten erwarten im laufenden Jahr für die Schweiz einen Exportrückgang von 8 Prozent, während es im kommenden Jahr zu einer starken Gegenbewegung kommen dürfte. Demnach sei 2021 mit einem Exportwachstum von 6 Prozent zu rechnen, heisst es. Die Schweizer Wirtschaft werde indessen nach einem Einbruch im laufenden Jahr (-6,5%) im Folgejahr mit 4,2 Prozent wachsen, so die Prognosen.

Konjunkturelle Gegenbewegung

Grund zur Zuversicht geben Euler Hermes die Entwicklungen in der Weltwirtschaft. Die Einkaufsmanagerindizes hätten sich weltweit erholt und Produktion sowie Auftragseingang seien dank wachsender Nachfrage so stark angestiegen wie zuletzt vor über zwei Jahren. Da diese Indikatoren jedoch zuvor rekordtiefe Werte erreicht hätten, überrasche die Gegenbewegung nicht. Der negative Trend in der Beschäftigung habe das Tief ebenfalls überwunden, er halte aber weiter an.

Auch im Welthandel scheine das Tief überwunden, heisst es weiter. Zwar seien die Verwerfungen in der Luftfracht weiterhin gross, der Containerumschlag notiere jedoch nur noch mit rund 4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die treibende Kraft seien die chinesischen Häfen. Ohne sie würde der globale Containerumschlag 9 Prozent tiefer liegen, so Euler Hermes. Weiter habe sich sowohl bei den Konsumenten als auch bei den Investoren die Stimmung erholt.

Die Erholung in der Exportwirtschaft basiere vor allem auf Nachholeffekten, nachdem die Indikatoren stark unter den Folgen der Coronakrise gelitten hätten. Derweil würden einzelne Branchen und der internationale Verkehr weiterhin vom epidemiologischen Verlauf von Covid-19 bestimmt. Und der Industrie stehe mit dem Auslaufen der staatlichen Unterstützungsprogramme ein weiterer Stresstest bevor, warnen die Experten von Euler Hermes.

Der Euler Hermes Export Forecast basiert auf einer Vielzahl von Daten, die im Kontext zur Schweizer Exportindustrie relevant sind. Dabei werden Frühindikatoren der Industrie, des Transports, der Finanz- und Rohstoffmärkte sowie neue Sentiment-Indikatoren berücksichtigt. Rund 100 Komponenten fliessen in das Modell ein.

mk/tt

(AWP)