EY erwartet massiven Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen

Angesichts der derzeitigen Marktunsicherheit unterziehen offenbar viele Unternehmen ihre geplanten Investitionsprojekte einer umfassenden Revision. "Für die Länder Europas bedeutet dies, dass der Wettbewerb zwischen ihnen um Investitionen aus dem Ausland weiter zunehmen wird", kommentiert Fabian Denneborg, Partner von EY Schweiz die Ergebnisse der jüngsten Erhebung. Je nach Land und Sektor dürfte der erwartete Rückgang denn auch unterschiedlich stark ausfallen.

Stärkere Aktivität von Staaten

Laut Studie gewinnt bei der Investitionstätigkeit der Staat als Akteur an Bedeutung. Zumindest in den Ländern, wo die nötigen finanziellen Mittel vorhanden sind, werde man vorübergehend ein stärkeres staatliches Engagement sehen, so die Studie.

Einige Staaten dürften mittels Konjunkturhilfen und einer intensivierten Industriepolitik ihre Investitionen hochfahren, erwartet Denneborg. Auch im Gesundheitssektor werde der Staat mittelfristig eine grössere Rolle spielen. Die Privatwirtschaft fahre dagegen alle nicht unbedingt notwendigen Ausgaben weitgehend herunter.

Starkes Jahr 2019

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Investitionstätigkeit privater Unternehmen in Europa noch ein hohes Niveau erreicht. So wurden 2019 mit insgesamt 6412 Investitionsprojekten von ausländischen Unternehmen in Europa der zweithöchste je gemessene Wert verzeichnet. Rund 65 Prozent der angekündigten Projekte seien dabei bereits realisiert worden oder befänden sich derzeit in der Umsetzung, heisst es weiter.

Die meisten ausländischen Investitionsprojekte waren im vergangenen Jahr laut Erhebung von US-Unternehmen entwickelt worden, gefolgt von deutschen Unternehmen. Bemerkenswert sei zudem der Anstieg chinesischer Projekte um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Demgegenüber investierten Schweizer Unternehmen 2019 in 258 Projekte im Ausland, was einem Rückgang gegenüber 2018 von 12 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Destination wurden im vergangenen Jahr in Frankreich, Grossbritannien und Deutschland am meisten Investitionsprojekte gestartet. Die Schweiz legte 2019 um rund 20 Prozent zu und verbesserte sich mit 73 Projekten im Europa-Ranking um vier Ränge auf Rang 17.

an/uh

(AWP)