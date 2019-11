EZB: Aufruf zu Geschlossenheit nach geldpolitischem Streit

In der Europäischen Zentralbank (EZB) soll es wieder mehr Einigkeit geben. Dies geht aus einem Aufruf hervor, der im Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der Zentralbank zu finden ist. "Mit Blick auf die Zukunft wurde eine starke Forderung nach Einigkeit des EZB-Rates laut", heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Zusammenfassung der Zinssitzung vom 23. und 24. Oktober. Es war die letzte Sitzung des langjährigen EZB-Präsidenten Mario Draghi.