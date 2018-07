EZB bestätigt Kurs - Optimistischer Wirtschaftsausblick

(Meldung weiter ausgebaut) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hält an ihrem allmählichen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik fest. "Es gibt keine Änderung der geldpolitischen Botschaft", sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt. Es bestätigte damit die auf der Sitzung im Juni getroffen Entscheidungen. Ökonomen zeigten sich wenig überrascht.