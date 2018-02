EZB-Chef Draghi will ELA-Notkredite ändern

Die Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat sich für eine Änderung der Regeln für die umstrittenen Notkredite für angeschlagene Banken ausgesprochen. Gefragt danach, warum die EZB Notkredite an die lettische Krisenbank ABLV jüngst nicht unterbunden habe, sagte Draghi am Montag in Brüssel, dies sei nur möglich, wenn die Hilfen mit geldpolitischen Aufgaben in Verbindung stünden.