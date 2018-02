EZB-Chef Draghi: Wir müssen geduldig und beharrlich sein

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat abermals keine konkreten Hinweise auf eine weniger lockere Geldpolitik geliefert. Zwar habe das derzeit starke Wachstum im Euroraum die Zuversicht der EZB erhöht, dass ihr Inflationsziel in absehbarer Zeit wieder erreichbar sei. Es sei aber nach wie vor Geduld und Beharrlichkeit erforderlich, um das Preisziel von knapp zwei Prozent nachhaltig zu erreichen, sagte Draghi am Montag vor einem Ausschuss des EU-Parlaments in Brüssel.