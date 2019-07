EZB-Chefökonom: Zinsausblick spiegelt Notenbank-Erwartungen wider

Die EZB lässt sich aus Sicht ihres Chefökonoms Philip Lane bei Änderungen an ihrem Zinsausblick nicht von Börsenansichten treiben. Sie informiere vielmehr darüber, welchen Pfad der Zinsentwicklung der EZB-Rat angesichts der konjunkturellen Entwicklungen für am wahrscheinlichsten halte, sagte der oberste Volkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag auf einer Konferenz in Helsinki laut Redetext.