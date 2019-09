EZB-Chefvolkswirt Lane: 'Das war kein so grosses Paket'

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), der Ire Philip Lane, sieht die jüngste geldpolitische Lockerung der Notenbank nicht als grosses Paket an. "Aus meiner Sicht war das kein so grosses Paket", sagte er dem Handelsblatt (Freitagausgabe). Die Notenbank hatte den Einlagenzins um 0,1 Prozentpunkte auf minus 0,5 Prozent gesenkt und den Zinsausblick angepasst. Das sei "nicht dramatisch". Ausserdem beschloss der Rat neue Anleihekäufe von 20 Milliarden Euro je Monat. "Das ist viel weniger als das Maximum von monatlich 80 Milliarden in der Vergangenheit."