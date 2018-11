EZB-Chefvolkswirt warnt vor Italiens Schuldenpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Streit um den Staatshaushalt eine deutliche Warnung in Richtung der italienischen Regierung geschickt. "Die aktuellen Finanzierungsbedingungen in Italien sind viel zu straff für ein Land mit schwachem Wachstum und niedriger Inflation", sagte EZB-Chefvolkswirt Peter Praet in einem Interview mit dem "Handelsblatt", das am Donnerstag auf der Internetseite der Zeitung veröffentlicht wurde. Praet spielte damit auf den zuletzt starken Anstieg der Renditen für italienische Staatsanleihen an.