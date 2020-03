EZB-Chefvolkswirt: Zinssenkungen sind möglich

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat angesichts der Corona-Krise mögliche Zinssenkungen ins Spiel gebracht. Obwohl die EZB ihren Einlagensatz am Donnerstag nicht gesenkt habe, behalte sich der geldpolitische Rat diese Möglichkeit vor, schrieb Lane am Freitag in einem Beitrag auf der Internetseite der EZB. Der Einlagenzins der EZB, den Banken für geparkte Überschussliquidität zu zahlen haben, beträgt minus 0,5 Prozent.