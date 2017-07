EZB-Direktor Coeure: 'Lockere Geldpolitik verursacht keine Währungskriege'

Ein führendes Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Kritik abgewiesen, wonach die extrem lockere Geldpolitik im Euroraum Nicht-Euro-Ländern schadet. Es sei alles andere als klar, ob das milliardenschwere Wertpapierkaufprogramm den Kurs des Euro gedrückt habe, sagte EZB-Direktoriumsmitglied Benoit Coeure am Dienstag in Frankfurt. "Die Ansicht, dass Wertpapierkäufe in grossen Industrieländern schädliche Währungskriege verursachen, führt in die Irre."