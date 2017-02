EZB-Direktor Praet: Kerninflation zeigt keinen klaren Aufwärtstrend

In der Eurozone gibt es nach Einschätzung von EZB-Direktor Peter Praet keinen klaren Aufwärtstrend bei der Teuerung. Die sogenannte Kerninflation bleibe sehr verhalten und zeige kein klares Zeichen einer dynamischeren Aufwärtsentwicklung, sagte Praet am Donnerstag in London. Bei der Kerninflationsrate werden die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet.