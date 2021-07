Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Ergebnisse ihrer Strategieüberprüfung an diesem Donnerstag um 13.00 Uhr veröffentlichen. Eine Pressekonferenz mit Notenbankchefin Christine Lagarde soll dann um 14.30 Uhr stattfinden, teilte die Notenbank am Mittwoch in Frankfurt mit. Bei der Überprüfung sollen alle Aspekte der Geldpolitik in Frage gestellt werden. Im Mittelpunkt steht die Definition des Inflationsziels. Bisher sieht die EZB Preisstabilität auf mittlere Sicht bei einer Inflationsrate "unter, aber nahe an zwei Prozent" gewährt. Viele Experten erwarten, dass die Notenbank künftig "zwei Prozent" anstreben wird. Ungewiss ist, wie stark sie ein Abweichen vom Inflationsziel akzeptieren will./jsl/mis