EZB erwartet übergangsweise höhere Inflation

Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet nur übergangsweise mit einer höheren Inflation im Euroraum. Wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt nach der Zinssitzung sagte, dürfte die Inflationsrate in diesem Jahr 1,5 Prozent betragen. Bisher war die Notenbank von 1,0 Prozent ausgegangen. Für 2022 wurde die erwartete Rate von 1,1 auf 1,2 Prozent erhöht. Für 2023 wurde die Projektion unverändert auf 1,4 Prozent belassen.