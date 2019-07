EZB: Experten erwarten weniger Wachstum und Inflation - Arbeitslosigkeit sinkt

In der Eurozone ist Fachleuten zufolge mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr und einer geringeren Inflation zu rechnen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor. Die befragten Experten erwarten für dieses Jahr ein Wachstum von 1,2 Prozent, gefolgt von 1,3 Prozent 2020. Die Erwartungen für dieses Jahr blieben unverändert, die Erwartung für 2020 fiel um 0,1 Prozentpunkte niedriger aus als in der vorangegangenen Umfrage. 2021 wird weiter ein Wachstum von 1,4 Prozent erwartet.