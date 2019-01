EZB führt neue Expertenbefragung ein

Die Europäische Zentralbank (EZB) will künftig vor jeder geldpolitischen Ratssitzung Fachleute zu ihren Markterwartungen befragen. Starten soll die neue Umfrage mit dem Titel "Survey of Monetary Analysts" im April, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Erhebung wird durch den Mitarbeiterstab durchgeführt und soll der Informationsgewinnung dienen.