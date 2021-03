EZB hat Munition zur Bekämpfung des Renditenanstiegs

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat laut ihrem Vize-Präsidenten Luis de Guindos genügend Mittel, um jeden unerwünschten Anstieg der Anleiherenditen zu bekämpfen. Die Notenbank besitze die dafür nötige Flexibilität in der Geldpolitik, sagte de Guindos in einem am Dienstag auf der EZB-Webseite veröffentlichten Interview.