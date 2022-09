EZB: Konsumenten erwarten in drei Jahren noch etwas höhere Inflation

Die Verbraucher in der Eurozone sehen laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) auf Sicht von drei Jahren eine noch etwas höhere Inflation. Die Erwartungen stiegen im Juli von 2,8 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent, teilte die EZB am Freitag in Frankfurt mit. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten die Verbraucher weiterhin eine jährliche Preissteigerungsrate von 5,0 Prozent. Im August war die Inflationsrate auf einen Rekordwert von 9,1 Prozent gestiegen.