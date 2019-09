EZB-Langfristkredit stösst auf wenig Interesse

Die neuen Langfristkredite der Europäischen Zentralbank (EZB) stossen bei den Geschäftsbanken bislang auf wenig Interesse. Am Donnerstag vergab die Notenbank neue Langfristkredite (TLTRO III) an 28 Banken über insgesamt 3,4 Milliarden Euro. Das ist sowohl gemessen an den Erwartungen als auch rückblickend eine äusserst geringe Summe. Die Anleiheexperten der Commerzbank etwa hatten eine Kreditsumme von mehr als 60 Milliarden Euro erwartet.