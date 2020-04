Die Leistungsbilanz der Eurozone hat vor der Corona-Krise einen deutlichen Überschuss ausgewiesen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte, betrug der Überschuss rund 40 Milliarden Euro. Im Januar hatte er lediglich rund 32 Milliarden Euro betragen. Der Überschuss der Handelsbilanz stieg an, während die Dienstleistungsbilanz einen geringeren Überschuss auswies.