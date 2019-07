EZB-Notenbanker Rehn signalisiert Handlungsbereitschaft

Zu möglichen Engpässen bei den Anleihekäufen sagte Rehn: "Es gibt ein gewisses Mass an Flexibilität." Damit bezog sich der Finne auf die von der EZB selbstgesetzte Grenze, nicht mehr als ein Drittel an Staatsanleihen eines Landes zu kaufen. Mit dieser Grenze will die Notenbank insbesondere verhindern, im Fall einer Umschuldung über eine Sperrminorität zu verfügen. Fachleute sehen eine Ausweitung der Grenze, die die EZB bei Staatsanleihen einiger Euroländer bereits erreicht hat, kritisch./bgf/jsl/he

