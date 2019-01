EZB-Notenbanker: Zinsanhebung 2019 ist ungewiss

(Ausführliche Fassung) - Zwei ranghohe Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Erwartung an eine Zinswende in diesem Jahr gedämpft. So hält Benoit Coeure, Direktoriumsmitglied der EZB, eine spätere Zinswende im Euroraum für möglich. Bislang war diese für nach dem Sommer angedeutet worden. Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau machte die geldpolitische Wende von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.