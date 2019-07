EZB-Präsident Draghi stellt 'signifikante' Lockerung der Geldpolitik in Aussicht

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat eine deutliche Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt und dies unter anderem mit geopolitischen Risiken und Protektionismus erklärt. Es seien "signifikante geldpolitische Impulse" notwendig, sagte Draghi am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung. Er bekräftigte frühere Aussagen, dass die Notenbank bereit sei, alle geldpolitischen Instrumente anzupassen.