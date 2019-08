EZB-Ratsmitglied Knot derzeit gegen neue Anleihekäufe

Nach Einschätzung des Chefs der niederländischen Notenbank gibt es gegenwärtig für die Europäische Zentralbank (EZB) keine Notwendigkeit, die Käufe von Staatsanleihen wieder aufzunehmen. Die Wirtschaft der Eurozone sei nicht so schwach, sagte Klaas Knot, der auch im Rat der EZB über die Geldpolitik mitentscheidet, am Donnerstag in Amsterdam. Ein solcher Schritt sollte unternommen werden, falls sich der Abschwung verschärfe.