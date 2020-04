EZB-Ratsmitglied warnt vor neuer Schuldenkrise in der EU

Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Yannis Stournaras, hat wegen der Corona-Krise vor dem Ausbruch einer neuen Schuldenkrise in Europa gewarnt. Die Frage der Schuldentragfähigkeit könnte wieder auftauchen, wenn die Pandemie vorüber und die Wachstumsaussichten beeinträchtigt seien, sagte der Vorsitzende der griechischen Notenbank am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.