EZB stellt am Donnerstag Ergebnisse zur Strategie-Überprüfung vor

(Ausführliche Fassung) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will an diesem Donnerstag um 13.00 Uhr die Ergebnisse zur Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie vorstellen. Eine Pressekonferenz mit Präsidentin Christine Lagarde soll dann um 14.30 Uhr stattfinden, teilte die Notenbank am Mittwoch in Frankfurt mit.