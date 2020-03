Die Vereinbarung folgt auf eine Zinsanhebung der dänischen Notenbank am Donnerstag. Dieser im aktuellen Krisen-Umfeld ungewöhnliche Schritt zielt vor allem auf Währung Dänemarks ab. Die Krone ist in Grenzen an den Euro gebunden, hat zuletzt aber unter stetigem Druck gestanden. Die Notenbank musste daher intervenieren. Eine höhere Euro-Liquidität im dänischen Finanzsystem dürfte die Krone zusätzlich stützen./bgf/la/stk

(AWP)