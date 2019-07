EZB stellt 'signifikante' Lockerung der Geldpolitik in Aussicht

(Ausführliche Fassung) - Angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten hat der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, eine Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt. Es seien "signifikante geldpolitische Impulse" notwendig, sagte Draghi am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung. Die Märkte erwarten nun eine Senkung des Einlagesatzes und frische Anleihekäufe.