EZB-Umfrage: Experten erwarten massive Rezession und schwache Inflation

Finanzexperten gehen wegen der Corona-Krise von einer massiven Rezession in der Eurozone in diesem Jahr aus, gefolgt von einer Erholung im kommenden Jahr. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag auf Grundlage einer Umfrage mitteilte, erwarten die 57 befragten Experten für dieses Jahr eine um 5,5 Prozent schrumpfende Wirtschaft. Im Jahr darauf wird mit einem Wachstum um 4,3 Prozent gerechnet.