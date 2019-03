Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England haben beschlossen, eine bestehende Devisenswap-Vereinbarung zu aktivieren. So habe die britische Notenbank die Möglichkeit, Euro bei der EZB gegen britische Pfund zu erwerben, um dann Euro ihren Banken wöchentlich anzubieten, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt mit. Hintergrund der Entscheidung dürfte der bevorstehende Brexit sein. "Die EZB wird weiterhin eng mit der Bank of England zusammenarbeiten, um die Marktbedingungen sorgfältig zu überwachen", heisst es in der Mitteilung.