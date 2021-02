EZB will keine konkreten Renditeziele für Staatsanleihen vorgeben

Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut ihrem Chefökonomen Philip Lane nicht dem Beispiel der japanischen Notenbank folgen und konkrete Renditeziele für Staatsanleihen vorgeben. Es gebe zwar mehr als einen Mechanismus, mit dem die Notenbank mit ihren Anleihekäufen die Märkte beeinflussen könne, sagte Lane in einem am Freitag auf der EZB-Webseite veröffentlichten Interview.