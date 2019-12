Die Europäische Zentralbank (EZB) will die seit längerem geplante Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie im Januar starten. Abgeschlossen soll die Prüfung vor Ende des kommenden Jahres sein, sagte die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt nach der Zinssitzung des EZB-Rats. Es ist die erste Überprüfung des geldpolitischen Rahmens seit 2003. Seinerzeit wurde unter anderem das Inflationsziel angepasst.