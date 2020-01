EZB will Strategieüberprüfung noch 2020 abschliessen

Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie bis zum Jahresende abschliessen. "Ich hoffe, dass wir im November oder Dezember über die Strategie entscheiden können", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. Lagarde kündigte ein umfassende Überprüfung an, bei der auch Experten und Wissenschaftler beteiligt werden sollen.