EZB will Wirtschaft der Euro-Zone "im Gegenwind" weiter anschieben

Angesichts widriger Bedingungen für die Konjunktur sieht sich die EZB weiter in der Pflicht, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. In einem Umfeld von Protektionismus, Schwankungen an den Finanzmärkten und anfälliger Schwellenländer mache sich "zusehends Gegenwind bemerkbar", sagte EZB-Chefökonom Peter Praet am Montag in Frankfurt.