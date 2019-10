Facebooks Libra-Partner bekommen kalte Füsse

Angesichts der starken Kritik an Facebooks geplanter Digitalwährung Libra überdenken einige grosse Partner laut US-Medien ihre Beteiligung an dem Projekt. Die Kreditkarten-Riesen Visa und Mastercard sowie andere Finanzpartner seien durch den Widerstand aus der Politik in den USA und Europa abgeschreckt, berichtete das "Wall Street Journal" in der Nacht auf Mittwoch unter Berufung auf Insider.