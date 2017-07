Fed-Brainard: Zinsschritte 'behutsam' vornehmen - Bilanzabbau 'bald' angemessen

Das Mitglied der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, hat sich zurückhaltend zu weiteren Zinserhöhungen in den USA geäussert. Die Preisentwicklung sollte sorgfältig beobachtet werden, sagte Brainard am Dienstag in einer Rede in New York. Sie sprach sich dafür aus, dass weitere Zinserhöhungen "behutsam" vorgenommen werden sollen. Zuletzt hatte die Fed im Juni ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent angehoben.