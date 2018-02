Fed-Chef Powell hält graduelle Zinsanhebungen für angemessen

Mit Blick auf das US-Wachstum gab sich Powell zuversichtlich. "Einige der Gegenwinde, mit denen die US-Wirtschaft in den vergangenen Jahren konfrontiert war, haben sich in Rückenwind verwandelt." Zudem sei die staatliche Ausgabenpolitik expansiver geworden. Damit spielt der Fed-Chef auf die Steuerreform der Regierung und die unlängst beschlossenen Ausgabensteigerungen an. Auch die Auslandsnachfrage nach US-Produkten habe sich verbessert.

In den nächsten Jahren werde die Fed ihre Geldpolitik so ausrichten, dass sowohl ein Überhitzen der Wirtschaft vermieden als auch das Preisziel der Fed von zwei Prozent nachhaltig erreicht werde. Volkswirte sehen eine mögliche Überhitzung in den USA insbesondere vom Arbeitsmarkt ausgehen, weil dieser bereits an der Vollbeschäftigungsschwelle operiert. Das Preisziel der Fed, die sich am Ausgabenindex PCE orientiert, ist nach wie vor noch nicht ganz erreicht.

Die Auswirkungen der starken Kursverluste an der Börse von Anfang Februar bewertete Powell ebenso wenig dramatisch wie den Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den USA. "Wir sehen nicht, dass diese Entwicklungen den Wirtschaftsausblick, den Arbeitsmarkt und die Inflation stark belasten." Die wirtschaftlichen Aussichten blieben stark. Weitere graduelle Zinsanhebungen durch die Fed würden dem Erreichen der Fed-Ziele am besten dienen.

Fachleute rechnen in diesem Jahr mit drei, möglicherweise sogar vier Zinsanhebungen durch die Fed. An den Finanzmärkten sind drei Anhebungen fast vollständig eingepreist. Der nächste Zinsschritt der Fed wird für die nächste Sitzung des geldpolitischen Ausschusses Mitte März erwartet. Damit würde die Notenbank ihren Ende 2015 begonnenen behutsamen Straffungskurs fortsetzen./bgf/jkr/jha/

(AWP)