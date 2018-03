Fed-Chef Powell: Notenbank will geldpolitischen 'Mittelweg' nehmen

Die US-Notenbank Fed strebt nach Worten ihres Vorsitzenden Jerome Powell einen geldpolitischen Mittelweg an. Ein solcher Ansatz spreche für weitere graduelle Zinsanhebungen, sagte Powell am Mittwoch nach der Zinsentscheidung der Notenbank in Washington. Zuvor hatte die Fed ihren Leitzins zum sechsten Mal seit Ende 2015 angehoben. Er liegt jetzt in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.