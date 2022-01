US-Notenbankchef Jerome Powell kann sich eine erste Zinsanhebung in der Corona-Pandemie bereits im März vorstellen. "Ich würde sagen, der geldpolitische Ausschuss ist dazu bereit, die Federal Funds Rate auf der März-Sitzung anzuheben - vorausgesetzt, die Bedingungen sind dafür geeignet", sagte Powell nach der Zinssitzung der Fed am Mittwoch in Washington.