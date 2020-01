Fed-Gouverneurin: Leitzins der US-Notenbank bleibt 2020 wohl stabil

Der Leitzins der amerikanischen Federal Reserve (Fed) wird nach Ansicht einer führenden Zentralbankerin in diesem Jahr voraussichtlich unverändert bleiben. Die "meisten" Entscheider der Notenbank sähen den Leitzins im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent als "wahrscheinlich weiterhin angemessen für dieses Jahr", sagte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman am Donnerstag in einer Rede. Dies gelte, solange die Daten zur wirtschaftlichen Lage nicht deutlich von den Prognosen der Zentralbank abwichen, sagte Bowman. Die Notenbank geht von einem weiterhin robusten Wachstum der US-Wirtschaft aus.