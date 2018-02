Fed sieht sich mit Politik der vorsichtigen Zinsschritte auf Kurs

Hinzu komme ein starkes Wirtschaftswachstum im Ausland sowie konjunkturstützende Finanzbedingungen, schreibt die Notenbank in ihrem Halbjahresbericht an den US-Kongress zur Geldpolitik. Derzeit gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass die Dollar-Wächter in diesem Jahr drei Mal ihre Leitzinsen anheben. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt momentan in einer Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent.

Die Währungshüter veröffentlichten ihren Bericht kurz vor dem ersten wichtigen Auftritt des neuen Fed-Chefs Jerome Powell in Washington in der nächsten Woche. Powell wird am Dienstag im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses sprechen. Seine Anhörung kommt wenige Wochen, nachdem die US-Börse von heftigen Turbulenzen erschüttert worden war, was Aktienmärkte rund um den Globus mitriss.

Auch nach den Kursverlusten gebe es noch einen erhöhten Druck auf die Bewertungen bei manchen Anlageinstrumenten, führte die Notenbank aus. Dazu zählten Aktien und Gewerbeimmobilien. Dennoch blieben alles in allem die Anfälligkeiten des US-Finanzsystems moderat.

Aufgrund einer starken Kapitalausstattung seien beispielsweise die Banken inzwischen besser vor Schwierigkeiten geschützt. Die Lage am Arbeitsmarkt könne vorsichtig so interpretiert werden, dass Vollbeschäftigung herrsche.

(AWP)