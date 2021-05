Fed-Vize Clarida: Aufschwung zu schwach für Rückführung der Anleihekäufe

In den USA ist trotz Konjunkturerholung und steigender Inflation kein Ende der extrem expansiven Goldpolitik in Sicht. Der jüngste Arbeitsmarktbericht habe gezeigt, dass "wir keine substantiellen Fortschritte gemacht haben", sagte der stellvertretende Präsident der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, am Montag im Rahmen einer Online-Konferenz der regionalen Notenbank von Atlanta. Clarida räumte zwar einen Aufwärtsdruck bei der Preisentwicklung ein. Allerdings dürfte der wahrscheinlich nur vorübergehend sein.