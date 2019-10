Fed-Vize Clarida lässt Tür offen für weitere Zinssenkung

In den USA deutet sich eine weitere Zinssenkung durch die Notenbank an. Am Freitag liess der stellvertretende Vorsitzende der Fed, Richard Clarida, die Tür für den dritten Zinsschritt in Folge offen. Der Ausblick für die US-Wirtschaft sei zwar günstig, sagte er Notenbanker laut Redetext in Boston. Allerdings werde die Fed "soweit erforderlich handeln", um die wirtschaftliche Expansion in den USA inmitten aktueller Risiken zu stützen.