FHFA-Hauspreisindex in den USA steigt schwächer als erwartet

In den USA sind die Hauspreise im Dezember schwächer gestiegen als erwartet. Der FHFA-Hauspreisindex erhöhte sich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.